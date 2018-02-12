На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 20 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 20 сделок на 50 миллионов 585 тысяч долларов США.

Предприниматели из Афганистана закупили произведенное на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов дизельное топливо, бизнесменам из России, ОАЭ, Турции и Пакистана были реализованы хлопчатобумажная пряжа и хлопок-волокно.

За манатные средства коммерсанты из России, Канады, ОАЭ и Пакистана приобрели хлопчатобумажную пряжу на общую сумму более 5 миллионов 912 тысяч манатов.

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