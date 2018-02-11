В МИД Туркменистана состоялась встреча с делегацией Евросоюза

В МИД Туркменистана состоялась встреча с руководителем делегации Европейского союза в Туркменистане Кристианом Бергером, прибывшим с рабочим визитом в Ашхабад. В ходе переговоров состоялся обмен мнениями о состоянии и перспективах развития сотрудничества между Туркменистаном и ЕС.

Стороны обсудили вопросы развития регионального сотрудничества и предложения по активизации межпарламентских связей. Отметив приверженность к дальнейшему развитию двустороннего взаимодействия, стороны подчеркнули значимость регулярного проведения политических консультаций, деловых встреч и переговоров, способствующих формированию надежной платформы для дальнейшего расширения партнерства Туркменистана с ЕС.

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