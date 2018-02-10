В Туркменистане в 2018 году будет высажено 3 миллиона деревьев В ходе озеленительной компании 2018 года в Туркменистане будет высажено 3 миллиона деревьев. Соответствующее постановление подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов. Документ предписывает министерствам, ведомствам и мэрии Ашхабада обеспечить посадку 1,5 миллиона саженцев. Региональным административным органам поручено на территориях областей, обеспечить посадку 1,5 миллиона саженцев лиственных, хвойных, плодовых деревьев и винограда. На Государственный комитет Туркменистана по охране окружающей среды и земельным ресурсам возложено обеспечение озеленительной кампании трехлетними саженцами деревьев и винограда, а также осуществление контроля над посадками деревьев и уходом за ними. © TURKMENISTAN.RU, 2018

Журнал «Туркменистан» Актуально 29.12.2017 ГАЗОПРОВОД ТАПИ: ИЗ ИДЕИ В РЕАЛЬНОСТЬ Важным аспектом энергетической стратегии Туркменистана является расширение географии экспортных маршрутов поставок туркменских энергоносителей на мировые рынки, в том числе за счёт создания многовариантной транспортной инфраструктуры.



