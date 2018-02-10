|10.02.18 08:43
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В Туркменистане в 2018 году будет высажено 3 миллиона деревьев
В ходе озеленительной компании 2018 года в Туркменистане будет высажено 3 миллиона деревьев. Соответствующее постановление подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.
Документ предписывает министерствам, ведомствам и мэрии Ашхабада обеспечить посадку 1,5 миллиона саженцев. Региональным административным органам поручено на территориях областей, обеспечить посадку 1,5 миллиона саженцев лиственных, хвойных, плодовых деревьев и винограда.
На Государственный комитет Туркменистана по охране окружающей среды и земельным ресурсам возложено обеспечение озеленительной кампании трехлетними саженцами деревьев и винограда, а также осуществление контроля над посадками деревьев и уходом за ними.
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