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09.02.18 09:59

В Музее изобразительных искусств Туркменистана открылась выставка картин Караваджо

В Музее изобразительных искусств и галерее Академии художеств Туркменистана в Ашхабаде открылась выставка «Караваджо в Туркменистане».

Она организована при содействии Министерства культуры, МИД Туркменистана и итальянского посольства в Ашхабаде. Экспозиция, составленная из цифровых репродукций картин, знакомит посетителей с творчеством великого итальянского художника эпохи раннего барокко Микеланджело Меризи да Караваджо (1571-1610).

Выставка вызвала большой зрительский интерес. Посетители отмечали высокое качество репродукций, созданных при помощи цифровых технологий, и специальную подсветку, создающую особый визуальный эффект.

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