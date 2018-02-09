В Музее изобразительных искусств Туркменистана открылась выставка картин Караваджо В Музее изобразительных искусств и галерее Академии художеств Туркменистана в Ашхабаде открылась выставка «Караваджо в Туркменистане». Она организована при содействии Министерства культуры, МИД Туркменистана и итальянского посольства в Ашхабаде. Экспозиция, составленная из цифровых репродукций картин, знакомит посетителей с творчеством великого итальянского художника эпохи раннего барокко Микеланджело Меризи да Караваджо (1571-1610). Выставка вызвала большой зрительский интерес. Посетители отмечали высокое качество репродукций, созданных при помощи цифровых технологий, и специальную подсветку, создающую особый визуальный эффект. © TURKMENISTAN.RU, 2018

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