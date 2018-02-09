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09.02.18 08:37

Новый посол Индии вручил верительные грамоты президенту Туркменистана

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял верительные грамоты от нового Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Индия в Туркменистане Азара Абул Хасан Хана.

В ходе состоявшейся беседы туркменский лидер и индийский полпред особое внимание уделили теме практической реализации проекта по строительству газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ).

Стороны отметили, что ТАПИ призван внести вклад в устойчивое социально-экономическое развитие государств Азиатского региона и способствовать укреплению глобальной энергетической безопасности.

Глава государства и дипломат также обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества в области создания международных транзитно-транспортных коридоров, а также расширения культурно-гуманитарных связей.

© TURKMENISTAN.RU, 2018
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