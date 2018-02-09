Новый посол Индии вручил верительные грамоты президенту Туркменистана Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял верительные грамоты от нового Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Индия в Туркменистане Азара Абул Хасан Хана. В ходе состоявшейся беседы туркменский лидер и индийский полпред особое внимание уделили теме практической реализации проекта по строительству газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ). Стороны отметили, что ТАПИ призван внести вклад в устойчивое социально-экономическое развитие государств Азиатского региона и способствовать укреплению глобальной энергетической безопасности. Глава государства и дипломат также обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества в области создания международных транзитно-транспортных коридоров, а также расширения культурно-гуманитарных связей. © TURKMENISTAN.RU, 2018

Журнал «Туркменистан» Актуально 29.12.2017 ГАЗОПРОВОД ТАПИ: ИЗ ИДЕИ В РЕАЛЬНОСТЬ Важным аспектом энергетической стратегии Туркменистана является расширение географии экспортных маршрутов поставок туркменских энергоносителей на мировые рынки, в том числе за счёт создания многовариантной транспортной инфраструктуры.



