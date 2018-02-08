Туркменские любители футбола увидели Кубок мира FIFA

В рамках мирового турне, проходящего в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года, представители FIFA и компании Coca-cola специальным рейсом доставили в Ашхабад главный футбольный трофей планеты – Кубок мира FIFA.

Каждые четыре года перед очередным чемпионатом мира кубок «путешествует» по странам и континентам, давая возможность любителям футбола увидеть знаменитый трофей.

Презентация Кубка мира FIFA состоялась в Торгово-развлекательном центре Ашхабада «Беркарар» («Признанный»). Представил трофей чемпион мира и Европы, французский футболист Кристиан Карембё, который торжественно пронес по сцене кубок, выполненный из чистого золота. После этого главный футбольный приз мира был выставлен для обозрения и фотографирования, что вызвало особую радость туркменских любителей футбола.

По окончании церемонии фотографирования гости отбыли в Международный аэропорт Ашхабада, чтобы продолжить мировое турне.

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