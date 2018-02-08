Президент Туркменистана открыл новую очередь жилого массива Ашхабада

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в церемонии открытия комплекса жилых и социальных объектов, возведенных в рамках очередного этапа застройки столичного жилого массива «Тязе заман» («Новая эпоха»). Здесь введены в строй боле полутора тысяч двух- и одноэтажных домов. Кроме того, в числе новостроек – средняя школа на 600 учащихся, два детских сада на 160 мест каждый, Дом здоровья и магазин продовольственных товаров.

Глава государства посетил два дома, которых жильцы справляли новоселье. Президент Туркменистана пожелал новоселам счастья и здоровья, а также подарил им ценные подарки. В заключение церемонии глава государства принял участие в посадке деревьев в парковой зоне жилого массива.

© TURKMENISTAN.RU, 2018