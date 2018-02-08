В столице Туркменистана открылись Дни культуры Ирана

В Ашхабаде состоялось торжественное открытие Дней культуры Исламской Республики Иран. Организаторами мероприятия выступили Культурный центр Посольства ИРИ в Туркменистане и Министерство культуры Туркменистана.

Выступавшие на церемонии подчеркнули, что проведение в Ашхабаде Дней культуры Ирана будет способствовать дальнейшему взаимообогащению культур, расширению профессиональных контактов между представителями творческой интеллигенции.

В ходе церемонии открытия состоялся концерт артистов из иранской провинции Хорасан и фольклорного коллектива «Араз» из города Тебриз. Иранские артисты исполнили классическую музыку, старинные напевы, а также представили хореографические композиции.

В рамках Дней иранской культуры в Музее изобразительных искусств состоится выставка произведений декоративно-прикладного творчества, представляющая работы иранских каллиграфов, миниатюристов, гравировщиков, ковроделов, резчиков по дереву и камню.

Также в киноцентре «Ашхабад» будут показаны иранские кинофильмы, в киноконцертном центре «Ватан» («Родина») состоятся концерты фольклорных и музыкальных ансамблей, а в Туркменском государственном кукольном театре выступят детские творческие коллективы двух стран.

Завершатся Дни культуры Ирана в Туркменском национальном музыкально-драматическом театре имени Махтумкули совместным концертом туркменских и иранских мастеров искусств.

© TURKMENISTAN.RU, 2018