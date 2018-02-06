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06.02.18 08:44

Миссию наблюдателей от СНГ на выборы в парламент Туркменистана возглавит глава исполкома Содружества

Председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев возглавит миссию наблюдателей от Содружества на выборах в Меджлис (парламент) Туркменистана, которые состоятся 25 марта этого года.

Такое решение принял Совет постоянных полномочных представителей стран СНГ при уставных и других органах Содружества. Ожидается, что миссия наблюдателей от СНГ на выборах в туркменский парламент, в которую войдут около 70 человек, приступит к работе в Туркменистане 2 марта.

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