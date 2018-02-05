На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 15 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 15 сделок на 9 миллионов 804 тысячи долларов США.

Предприниматели из Афганистана закупили дизельное топливо, произведенное на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Также коммерсантам из России, Турции, Сербии и Киргизии были реализованы трикотажные изделия, пряжа хлопчатобумажная, сухой экстракт солодкового корня и портландцемент.

За манатные средства бизнесмены из Армении приобрели пряжу хлопчатобумажную на сумму 126 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили хлопок-волокно на сумму свыше 2 миллионов 992 тысяч манатов.

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