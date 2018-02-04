В Загребе состоялись туркмено-хорватские политические консультации

Делегация МИД Туркменистана приняла участие в туркмено-хорватских политических консультациях в Загребе. В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, региональной безопасности и сотрудничеству.

Отдельной темой обсуждений стал вопрос активизации отношений в формате ЕС – Туркменистан.

Стороны также обсудили возможность установления и развития туркмено-хорватского межпарламентского диалога. Обсуждая гуманитарный блок вопросов, стороны отметили приверженность развитию сотрудничества в сферах культуры, туризма и спорта. В этой связи был обсужден вопрос о возможности проведения Дней культуры Республики Хорватия в Туркменистане.

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