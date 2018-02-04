В Пекине состоялся туркмено-китайский туристический форум

В Пекине состоялся туркмено-китайский форум по сотрудничеству в области туризма. Встреча собрала представителей государственных структур, бизнесменов, специализирующихся в сфере туризма маркетологов, экспертов, авиаперевозчиков, а также журналистов.

Цели форума – содействие развитию взаимовыгодного сотрудничества в сфере туризма, налаживание системного диалога между профильными учреждениями и деловыми сообществами двух стран, популяризация туристического потенциала Туркменистана в Китае.

В ходе встречи представители туристической индустрии Туркменистана и Китая обменялись мнениями по таким вопросам взаимодействия, как разработка специальных турпакетов для жителей КНР с учетом их интересов и рекламно-информационное сопровождение вывода туркменских турпродуктов на рынок Поднебесной.

В рамках форума состоялось открытие визового сервисного центра Туркменистана «Шелковый путь». Центр будет предоставлять услуги по оказанию визовой поддержки китайским туристам и компаниям в виде консультации, сбора, обработки и направления документов туркменским туроператорам для получения въездной визы в Туркменистан. В честь начала работы Центра была проведена лотерея авиабилетов, и трем победителям были вручены сертификаты на бесплатный полет рейсом «Туркменских авиалиний» из Пекина в Ашхабад и обратно.

По итогам форума был подписан ряд контрактов и соглашений, направленных на дальнейшее расширение туристического бизнеса между Туркменистаном и Китаем.

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