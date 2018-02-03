В столице Туркменистана будет построен Международный ожоговый центр

В Ашхабаде будет построен Международный ожоговый центр. Как сообщает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующее постановление, на заседании правительства Туркменистана, подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ разрешает министерству здравоохранения и медицинской промышленности страны заключить контракт с турецкой компанией «Gap Inşaat, Ýatirim ve Diş Ticaret A.Ş.» на проектирование и строительство в Ашхабаде Международного ожогового центра на 130 мест.

В документе отмечается, что подрядчик обязан обеспечить центр современным медицинским оборудованием, запасными частями и расходными материалами, а также подготовку специалистов и благоустройство прилегающей территории.

Постановление главы государства предписывает начать строительные работы в марте 2018 года и сдать Международный ожоговый центр с полной готовностью к эксплуатации в марте 2020 года.

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