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03.02.18 08:40

Объявлен творческий конкурс на премию президента Туркменистана «Золотой век туркмен»

Президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление об объявлении в честь 27-й годовщины независимости Туркменистана конкурса среди творческих работников на соискание премии главы государства «Türkmeniň Altyn asyry» («Золотой век туркмен»).

Победители данного конкурса будут определяться по установленным номинациям.

В рамках этой акции объявлены также телевизионный конкурс молодых самодеятельных певцов «Ýaňlan, Diýarym!» («Пой, Родина!») и конкурс среди талантливых детей «Garaşsyzlygyň merjen däneleri» («Зерна жемчуга Независимости»).

 

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