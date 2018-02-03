Объявлен творческий конкурс на премию президента Туркменистана «Золотой век туркмен» Президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление об объявлении в честь 27-й годовщины независимости Туркменистана конкурса среди творческих работников на соискание премии главы государства «Türkmeniň Altyn asyry» («Золотой век туркмен»). Победители данного конкурса будут определяться по установленным номинациям. В рамках этой акции объявлены также телевизионный конкурс молодых самодеятельных певцов «Ýaňlan, Diýarym!» («Пой, Родина!») и конкурс среди талантливых детей «Garaşsyzlygyň merjen däneleri» («Зерна жемчуга Независимости»). © TURKMENISTAN.RU, 2018

Журнал «Туркменистан» Актуально 29.12.2017 ГАЗОПРОВОД ТАПИ: ИЗ ИДЕИ В РЕАЛЬНОСТЬ Важным аспектом энергетической стратегии Туркменистана является расширение географии экспортных маршрутов поставок туркменских энергоносителей на мировые рынки, в том числе за счёт создания многовариантной транспортной инфраструктуры.



