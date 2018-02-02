Президент Туркменистана провел рабочее совещание по развитию Балканского велаята

Президент Гурбангулы Бердымухамедов в завершение рабочей поездки в Балканский велаят (область) провел в международном аэропорту города Туркменбаши рабочее совещание по вопросам развития западного региона Туркменистана. В нем приняли участие ряд вице-премьеров, руководители военных и правоохранительных органов, некоторых отраслевых ведомств и хяким (глава администрации) приморского региона.

В ходе совещания были обсуждены вопросы ускорения социально-экономического развития западного велаята страны. В частности, были рассмотрены аспекты расширения международного сотрудничества на Каспии, реализации программ развития ТЭК и транспортной инфраструктуры, а также совершенствования административной структуры национальной туристической зоны «Аваза».

Также участники рабочего совещания уделили внимание вопросам укрепления материально-технической базы военных и правоохранительных ведомств в регионе, улучшению условий службы и быта военнослужащих и членов их семей.

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