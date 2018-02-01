В столице Туркменистана открылась Международная выставка промышленной продукции, оборудования и современных технологий

В Ашхабаде проходит Международная выставка промышленной продукции, оборудования и современных технологий, организованная Торгово-промышленной палатой Туркменистана. Смотр призван продемонстрировать перспективные направления развития туркменской экономики, а также передовой опыт и разработки зарубежных производителей, заинтересованных в сотрудничестве с Туркменистаном.

В работе форума принимают участие свыше 50 компаний и организаций из России, Германии, Франции, Италии, Малайзии, ОАЭ, Ирана, Турции и других государств. Тематика выставки охватывает все ключевые экономические сферы – от промышленного оборудования до производства потребительских товаров – автомобилей, мебели, продовольствия и другой продукции.

Участников выставки с началом работы поздравил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Глава государства в своем приветственном обращении выразил уверенность, что международная выставка будет иметь значение в стимулировании туркменских товаропроизводителей на внедрение в производство передовых технологий и обмене накопленным опытом в этой сфере.

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