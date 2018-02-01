|01.02.18 08:42
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Президент Туркменистана провел переговоры с главой МИД Азербайджана
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, находящийся с рабочей поездкой в Туркменбаши, принял главу МИД Азербайджана Эльмара Магеррам оглы Мамедъярова и вице-президента Государственной нефтяной компании Азербайджана Эльшада Насирова.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по приоритетным вопросам двустороннего сотрудничества. В числе ключевых направлений взаимодействия были названы энергетический и транспортный сектор. Наряду с этим стороны уделили внимание вопросам дальнейшего укрепления гуманитарного диалога, стимулирования связей в образовании, науке, культуре, спорте и туризме.
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