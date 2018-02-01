Президент Туркменистана провел переговоры с главой МИД Азербайджана Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, находящийся с рабочей поездкой в Туркменбаши, принял главу МИД Азербайджана Эльмара Магеррам оглы Мамедъярова и вице-президента Государственной нефтяной компании Азербайджана Эльшада Насирова. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по приоритетным вопросам двустороннего сотрудничества. В числе ключевых направлений взаимодействия были названы энергетический и транспортный сектор. Наряду с этим стороны уделили внимание вопросам дальнейшего укрепления гуманитарного диалога, стимулирования связей в образовании, науке, культуре, спорте и туризме. © TURKMENISTAN.RU, 2018

Журнал «Туркменистан» Актуально 29.12.2017 ГАЗОПРОВОД ТАПИ: ИЗ ИДЕИ В РЕАЛЬНОСТЬ Важным аспектом энергетической стратегии Туркменистана является расширение географии экспортных маршрутов поставок туркменских энергоносителей на мировые рынки, в том числе за счёт создания многовариантной транспортной инфраструктуры.



