В МИД Туркменистана состоялась встреча с послом Бангладеш

В МИД Туркменистана состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Бангладеш в Туркменистане (с резиденцией в г. Тегеране) Маджибуром Рахманом Буяном, прибывшим в Ашхабад с рабочим визитом.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между Туркменистаном и Народной Республикой Бангладеш в различных областях. Стороны отметили роль партнерства в рамках международных организаций и выразили приверженность дальнейшему расширению политико-дипломатического взаимодействия.

Участники встречи обсудили также предложения по активизации торгово-экономических отношений и отметили необходимость налаживания контактов между представителями бизнес-структур двух стран. В этой связи было подчеркнуто, что Туркменистан и Бангладеш имеют все возможности для большей интенсификации отношений в области сельского хозяйства и текстильной промышленности.

В ходе переговоров также была отмечена заинтересованность в развитии отношений в культурно-гуманитарной сфере.

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