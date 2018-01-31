В Ашхабаде обсудили проблемы Аральского моря

В Ашхабаде состоялось заседание правления Международного фонда спасения Арала (МФСА). Организаторами встречи выступили исполнительный комитет МФСА и МИД Туркменистана.

На заседании были рассмотрены план работы исполкома МФСА на период председательства Туркменистана, вопросы подготовки саммита глав государств Центральной Азии, программа оказания помощи странам бассейна Аральского моря и другие вопросы.

В ходе встречи были обсуждены принципы согласования сроков и регламентов работы исполкома по подготовке материалов и проведению заседаний Совета глав государств-учредителей, а также правления фонда.

Участники заседания согласовали решение о создании национальных и региональных экспертных групп для проведения консультаций с международными партнерами. Цель этих консультаций – разработка региональной программы по охране окружающей среды для устойчивого развития Центральной Азии.

На встрече были утверждены планы по расширению взаимодействия МФСА с международными и региональными организациями, финансовыми институтами, странами-донорами и экологическими фондами.

Также в целях активизации сотрудничества с ООН в план работ МФСА была включена разработка проекта специальной программы ООН для бассейна Аральского моря.

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