В Душанбе состоялось заседание старших должностных лиц стран-участниц Диалога «Центральная Азия + Япония»

Делегация Туркменистана приняла участие в очередном, 12-м заседании старших должностных лиц на уровне замминистров иностранных дел стран-участниц Диалога «Центральная Азия + Япония».

Во встрече приняли участие заместители глав внешнеполитических ведомств Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Японская сторона была представлена специальным представителем МИД Японии по Центральной Азии, послом Тосихиро Аики.

Участники диалога обсудили вопросы сотрудничества в области транспорта и логистики, а также в сфере туризма и народных ремесел. Особое внимание стороны также уделили вопросам региональной безопасности и дальнейшего развития Диалога «Центральная Азия + Япония».

Главы делегаций подтвердили важность поиска центральноазиатскими странами путей продвижения партнерства в рамках диалога в целях обеспечения безопасности, стабильности и экономического процветания государств.

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