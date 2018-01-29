На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 29 сделок

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 29 сделок на 38 миллионов 316 тысяч долларов США.

Бизнесмены из Великобритании, ОАЭ и Афганистана закупили авиационный керосин и гидроочищенное дизельное топливо, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов.

Помимо этого, коммерсантам из России, Швейцарии, ОАЭ, Турции, Киргизии и Украины были реализованы продукция текстильной промышленности в ассортименте, хлопчатобумажная пряжа, хозяйственная вата и хлопок-волокно. За манатные средства предприниматели из России, Великобритании, Швейцарии и Нидерландов приобрели хлопковое масло и хлопчатобумажную пряжу на сумму свыше 6 миллионов 218 тысяч манатов.

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