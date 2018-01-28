Подведены итоги работы МИД Туркменистана за 2017 год

На расширенном заседании правительства Туркменистана подведены итоги работы внешнеполитического ведомства страны за 2017 год.

Как сообщил на заседании вице-премьер, глава МИД Рашид Мередов, на сегодняшний день Туркменистан установил дипломатические отношения со 145 государствами мира, в 38 из которых действуют туркменские посольства и консульства. В Ашхабаде аккредитовано 35 диппредставительств иностранных государств, а также 15 представительств международных организаций.

Туркменистан является участником 145 международных конвенций, к 6 из которых государство присоединилась в минувшем году.

В 2017 году страну с визитами посетили 584 делегации различного уровня. В то же время за рубеж были направлены 624 туркменские делегации.

Заслушав отчет, президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул приверженность Туркменистана внешней политике, основанной на принципах постоянного нейтралитета, миролюбия и добрососедства. Как отметил глава государства, Туркменистан будет и впредь вносить вклад в международные усилия по обеспечению всеобщего мира, безопасности и устойчивого развития.

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