|28.01.18 08:20
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Лучший район Туркменистана получил премию в один миллион долларов США
Векильбазарский этрап (район) Марыйского велаята (области) по итогам национального конкурса признан лучшим районом страны в 2017 году.
Итоги этого конкурса подвела на расширенном заседании правительства страны специальная комиссия, которая учитывала такие показатели, как реализация национальной сельской программы, строительство объектов соцкультбыта, трудовая занятость и т.д. Наилучшие показатели в этом конкурсе продемонстрировал Векилбазарский этрап Марыйского велаята.
Заслушав информацию, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал распоряжение о награждении этрапа-победителя денежной суммой, эквивалентной одному миллиону долларов США. Документ предписывает Центральному банку Туркменистана выделить вышеназванные средства из Государственного фонда развития. Также глава государства на заседании правительства подписал распоряжении о проведении аналогичного конкурса в 2018 году.
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