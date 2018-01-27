|27.01.18 09:58
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Президент Туркменистана произвел кадровые назначения в правительстве
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на расширенном заседании правительства, посвященном итогам 2017 года, произвел кадровые назначения в правительстве.
Указом глава государства Мухамметмырат Айдогдыев освобожден от должности заместителя председателя Кабинета министров Туркменистана в связи с переходом на другую работу.
Керим Дурдымырадов назначен заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана и освобожден от должности министра промышленности.
Пурли Агамырадов назначен заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана и освобожден от должности министра образования. Мамметмырат Гелдиныязов назначен министром образования Туркменистана.
Аннагелди Гараджаев освобожден от должности заместителя председателя Кабинета министров Туркменистана в связи с переходом на другую работу.
Бахаргуль Абдыева назначена заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана.
Мухамметсейит Сылапов назначен министром труда и социальной защиты населения, председателем правления Пенсионного фонда Туркменистана и освобожден от должности заместителя главы этого министерства.
Мердан Какабаев назначен председателем Главной государственной службы «Туркменстандартлары» («Туркменские стандарты»).
Сойенчназар Селимов назначен министром строительства и архитектуры Туркменистана и освобожден от должности заместителя главы этого министерства.
Овезмырат Энермырадов назначен министром сельского и водного хозяйства.
Азат Атамырадов назначен министром железнодорожного транспорта и освобожден от должности заместителя главы этого министерства.
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