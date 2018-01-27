Президент Туркменистана произвел кадровые назначения в правительстве Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на расширенном заседании правительства, посвященном итогам 2017 года, произвел кадровые назначения в правительстве. Указом глава государства Мухамметмырат Айдогдыев освобожден от должности заместителя председателя Кабинета министров Туркменистана в связи с переходом на другую работу. Керим Дурдымырадов назначен заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана и освобожден от должности министра промышленности. Пурли Агамырадов назначен заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана и освобожден от должности министра образования. Мамметмырат Гелдиныязов назначен министром образования Туркменистана. Аннагелди Гараджаев освобожден от должности заместителя председателя Кабинета министров Туркменистана в связи с переходом на другую работу. Бахаргуль Абдыева назначена заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана. Мухамметсейит Сылапов назначен министром труда и социальной защиты населения, председателем правления Пенсионного фонда Туркменистана и освобожден от должности заместителя главы этого министерства. Мердан Какабаев назначен председателем Главной государственной службы «Туркменстандартлары» («Туркменские стандарты»). Сойенчназар Селимов назначен министром строительства и архитектуры Туркменистана и освобожден от должности заместителя главы этого министерства. Овезмырат Энермырадов назначен министром сельского и водного хозяйства. Азат Атамырадов назначен министром железнодорожного транспорта и освобожден от должности заместителя главы этого министерства. © TURKMENISTAN.RU, 2018

Журнал «Туркменистан» Актуально 29.12.2017 ГАЗОПРОВОД ТАПИ: ИЗ ИДЕИ В РЕАЛЬНОСТЬ Важным аспектом энергетической стратегии Туркменистана является расширение географии экспортных маршрутов поставок туркменских энергоносителей на мировые рынки, в том числе за счёт создания многовариантной транспортной инфраструктуры.



