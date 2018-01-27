Создано Министерство спорта и молодежной политики Туркменистана

В Туркменистане создано Министерство спорта и молодежной политики. Соответствующий указ на расширенном заседании правительства по итогам 2017 года подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ предписывает упразднить Государственный комитет Туркменистана по спорту и на его базе создать Министерство спорта и молодежной политики Туркменистана. Также указ главы государства устанавливает, что новое министерство является правопреемником упраздненного Государственного комитета Туркменистана по спорту.

В документе отмечается, что новое ведомство создано в целях кардинального преобразования спортивной сферы страны, повышения престижа туркменского спорта в мире и широкого привлечения туркменской молодежи к спорту. Другим указом Гурбангулы Бердымухамедова, министром спорта и молодежной политики Туркменистана назначен Даянч Гулгелдиев.

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