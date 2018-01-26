Президент Туркменистана произвел кадровые назначения Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов произвел кадровые назначения. Указом главы государства Тойлы Комеков освобожден от должности председателя Государственного комитета по спорту в связи с переходом на другую работу. Кроме того, Гурбангулы Бердымухамедов назначил Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Республике Беларусь Назаргулы Шагулыева одновременно Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Республике Латвия. © TURKMENISTAN.RU, 2018

Журнал «Туркменистан» Актуально 29.12.2017 ГАЗОПРОВОД ТАПИ: ИЗ ИДЕИ В РЕАЛЬНОСТЬ Важным аспектом энергетической стратегии Туркменистана является расширение географии экспортных маршрутов поставок туркменских энергоносителей на мировые рынки, в том числе за счёт создания многовариантной транспортной инфраструктуры.



