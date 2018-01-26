|26.01.18 09:44
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Президент Туркменистана произвел кадровые назначения
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов произвел кадровые назначения. Указом главы государства Тойлы Комеков освобожден от должности председателя Государственного комитета по спорту в связи с переходом на другую работу.
Кроме того, Гурбангулы Бердымухамедов назначил Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Республике Беларусь Назаргулы Шагулыева одновременно Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Республике Латвия.
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