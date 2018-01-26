Пропустить навигацию.
 
Главная
RUS  ENG
Поиск:
 
26.01.18 09:44

Президент Туркменистана произвел кадровые назначения

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов произвел кадровые назначения. Указом главы государства Тойлы Комеков освобожден от должности председателя Государственного комитета по спорту в связи с переходом на другую работу.

Кроме того, Гурбангулы Бердымухамедов назначил Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Республике Беларусь Назаргулы Шагулыева одновременно Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Республике Латвия.

© TURKMENISTAN.RU, 2018
Версия для печати
  
 

Copyright©2000-2018 Turkmenistan.ru