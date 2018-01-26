Избран новый президент Академии наук Туркменистана

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в общем собрании Академии наук Туркменистана, на котором был рассмотрен вопрос избрания ее нового президента.

Несколькими днями ранее прежний глава АНТ Мерет Аширбаев был освобожден от занимаемой должности в связи с выходом на пенсию.

Огласив повестку дня собрания, Гурбангулы Бердымухамедов предложил, в соответствии с уставом Академии наук, путем тайного голосования избрать ее нового руководителя.

Глава государства предложил на этот пост кандидатуру вице-премьера Сапардурды Тойлыева, отвечающего в правительстве за науку, образование, здравоохранение, спорт и туризм.

По словам туркменского лидера, Тойлыев является талантливым руководителем, имеющим большой опыт работы в правительстве страны и посвятившим значительную часть своего трудового пути исследовательской деятельности.

По завершении процедуры тайного голосования и подсчета голосов были оглашены итоги состоявшихся выборов. В голосовании принимали участие 17 членов Академии наук, которые единогласно отдали свои голоса Сапардурды Тойлыеву.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление, утвердив это решение общего собрания академии, а также подписал указ, освободив Тойлыева от должности вице-премьера в связи с переходом на другую работу.

Также глава государств коротко остановился на задачах научной отрасли на современном этапе. По словам Бердымухамедова, в настоящее время одним из приоритетных направлений государственной политики Туркменистана выступает комплексное развитие науки и эффективное применение ее достижений в национальной экономике.

«Мы также прилагаем все усилия для того, чтобы проводимые в нашей стране масштабные реформы имели фундаментальное научное обоснование», – сказал президент Туркменистана.

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