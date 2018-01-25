Президент Туркменистана ознакомился с новыми проектами застройки Ашхабада Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов ознакомился с проектами новых зданий различного назначения, которые намечено возвести в рамках дальнейшей застройки Ашхабада. Главе государства были представлены проекты ряда отелей, Международного конгресс-центра, Международного центра приемов, офисов банков, памятника поэту и мыслителю Махтумкули Фраги, новой правительственной трибуны и других объектов. Ознакомившись с представленными планами дальнейшей застройки столицы, туркменский лидер поручил провести соответствующие тендеры на строительство. Глава государства указал на важность обязательного патентования проектов в целях защиты авторских прав их разработчиков. Также Гурбангулы Бердымухамедов поручил Союзу промышленников и предпринимателей Туркменистана принять активное участие в реализации строительных проектов в Ашхабаде. © TURKMENISTAN.RU, 2018

Журнал «Туркменистан» Актуально 29.12.2017 ГАЗОПРОВОД ТАПИ: ИЗ ИДЕИ В РЕАЛЬНОСТЬ Важным аспектом энергетической стратегии Туркменистана является расширение географии экспортных маршрутов поставок туркменских энергоносителей на мировые рынки, в том числе за счёт создания многовариантной транспортной инфраструктуры.



