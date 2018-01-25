|25.01.18 10:40
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Президент Туркменистана ознакомился с новыми проектами застройки Ашхабада
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов ознакомился с проектами новых зданий различного назначения, которые намечено возвести в рамках дальнейшей застройки Ашхабада.
Главе государства были представлены проекты ряда отелей, Международного конгресс-центра, Международного центра приемов, офисов банков, памятника поэту и мыслителю Махтумкули Фраги, новой правительственной трибуны и других объектов.
Ознакомившись с представленными планами дальнейшей застройки столицы, туркменский лидер поручил провести соответствующие тендеры на строительство. Глава государства указал на важность обязательного патентования проектов в целях защиты авторских прав их разработчиков. Также Гурбангулы Бердымухамедов поручил Союзу промышленников и предпринимателей Туркменистана принять активное участие в реализации строительных проектов в Ашхабаде.
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