В Туркменистане открылись Дни культуры Республики Беларусь

В Ашхабаде состоялась торжественная церемония открытия Дней культуры Республики Беларусь в Туркменистане. Акция приурочена к 25-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

От имени гостей туркменских зрителей приветствовал заместитель министра культуры Белоруссии Александр Яцко, отметивший значение культуры в укреплении отношений между двумя дружескими народами. По завершении торжественной части состоялся концерт белорусских популярных артистов и коллективов.

В рамках дней белорусской культуры в Государственном культурном центре Туркменистана открылась фотовыставка Белорусского телеграфного агентства «Беларусь-2017». В ее экспозиции – более сорока работ корреспондентов БЕЛТА, запечатлевших современную жизнь страны.

Также, в рамках Дней культуры Белоруссии состоится встреча творческих деятелей двух стран, а в киноцентре «Ашхабад» пройдут показы белорусских художественных фильмов.

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