В МИД Туркменистана состоялась встреча с президентом Международной федерации студенческого спорта

В МИД Туркменистана состоялась встреча с делегацией Международной федерации студенческого спорта (ФИСУ) во главе с ее президентом Олегом Матыциным, прибывшим в Ашхабад с рабочим визитом.

Стороны обсудили вопросы расширения двустороннего сотрудничества в области студенческого спорта, а также высказались за установление прямых контактов ФИСУ со спортивными структурами Туркменистана.

Поделившись впечатлениями от посещения Олимпийского городка Ашхабада, Олег Матыцин подчеркнул, что комплекс имеет все возможности принимать международные спортивные мероприятия самого высокого уровня.

© TURKMENISTAN.RU, 2018