Посол Республики Корея вручил верительные грамоты президенту Туркменистана

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял верительные грамоты от Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Корея Джин Ки Хуна.

В ходе беседы глава государства и посол обменялись мнениями о перспективах развития межгосударственного сотрудничества по широкому спектру направлений. Главное внимание стороны уделили обсуждению вопросов развития двустороннего партнерства в торгово-экономической сфере, строительстве, энергетике и транспорте.

Корейский полпред выразил заинтересованность корейского бизнеса в укреплении позиций на туркменском рынке и выразил признательность президенту Туркменистана за поддержку, оказываемую в этом направлении. В этой связи стороны отметили деятельность совместной туркмено-корейской межправительственной комиссии и двусторонние бизнес-форумы, способствующие наращиванию экономического сотрудничества.

Одним из приоритетных направлений взаимодействия была названа гуманитарная сфера. В качестве примера был приведен факт преподавания в Туркменистане корейского языка, осуществление программы образовательных обменов и расширение связей между ведущими туркменскими и корейскими вузами.

В ходе встречи стороны также подчеркнули перспективность партнерства в сфере туризма, спорта и информационных технологий.

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