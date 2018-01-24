В Лондоне состоялось заседание Туркмено-британского торгово-промышленного совета

Делегация Туркменистана приняла участие в шестом заседании Туркмено-британского торгово-промышленного совета в Лондоне. В состав туркменской делегации вошли представители финансово-экономической сферы, образования, МИД и Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана. С британской стороны в работе заседания приняли участие представители крупных компаний, Лондонской фондовой биржи и ряда других структур.

Британские партнеры в своих презентациях предложили решения и разработки в различных сферах экономики, возможности для взаимовыгодного сотрудничества в нефтегазовой, торговой, энергетической и транспортной сферах, а также в области ценных бумаг. Члены туркменской делегации в свою очередь ознакомили деловое сообщество Великобритании с приоритетами экономической политики Туркменистана, происходящими процессами модернизации и диверсификации различных секторов экономики.

На заседании было отмечено, что на территории Туркменистана зарегистрированы 28 предприятий с участием английского капитала и 174 инвестиционных проекта с участием британских компаний на общую сумму свыше 1,5 миллиарда долларов США.

В ходе заседания были определены перспективы двустороннего партнерства в энергетике, торговле, банковской сфере и других отраслях. Члены туркменской делегации посетили Лондонскую фондовую биржу, где ознакомились с организацией ее работы.

Также в ходе визита был подписан меморандум о взаимопонимании между Национальным институтом образования Туркменистана и подразделениями Кембриджского университета – Экзаменационным советом по английскому языку и издательством Cambridge University Press.

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