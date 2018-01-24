На выборах в парламент Туркменистана начинается выдвижение кандидатов

В Ашхабаде состоялось заседание Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане, посвященное вопросам подготовки к выборам депутатов Меджлиса (парламента) Туркменистана шестого созыва.

Согласно национальному избирательному законодательству, постановлением Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане с 24 января по 22 февраля 2018 года пройдет выдвижение кандидатов. Их регистрация будет осуществляться с 3 по 27 февраля.

Участники заседания отметили, что альтернативность предстоящих выборов обусловлена выдвижением кандидатов от трех партий (Демократической партии, Партии промышленников и предпринимателей и Аграрной партии), а также от групп граждан, что позволит избирателям выдвинуть в парламент наиболее подготовленных кандидатов.

Одним из вопросов, внесенных в повестку дня заседания, было образование избирательных участков при дипломатических представительствах Туркменистана, и организация их работы для граждан страны, которые в день выборов будут находиться за пределами Туркменистана.

На заседании также было отмечено, что за ходом выборов будут наблюдать не только представители туркменских общественных организаций и политических партий, но и приглашенные международные наблюдатели из ряда зарубежных стран и международных организаций – ОБСЕ, СНГ и других.

Парламентские выборы в Туркменистане пройдут 25 марта этого года.

© TURKMENISTAN.RU, 2018