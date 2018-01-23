|23.01.18 09:50
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Книги Франциска Скорины переданы в дар Государственной библиотеке Туркменистана
Республика Беларусь передала в дар Государственной библиотеке Туркменистана факсимильное издание «Книжное наследие Франциска Скорины». В многотомном собрании представлены произведения известного гуманиста и просветителя, изданные в Праге и Вильно с 1517 по 1525 годы.
Проект по факсимильному изданию книжного наследия Франциско Скорины (2013-2017 годы) приурочен к 500-летию белорусского и восточнославянского книгопечатания. Торжественная церемония передачи книг предварила открытие Дней культуры Республики Беларусь в Туркменистане.
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