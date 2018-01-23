Президент Туркменистана принял посла Индии

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Индия Нагендра Прасада, завершающего дипломатическую миссию в Ашхабаде. В рамках встречи глава туркменского государства и индийский дипломат обменялись мнениями по различным вопросам двустороннего сотрудничества.

Стороны отметили близость или совпадение позиций двух стран по ключевым аспектам международной и региональной политики, их нацеленность на расширение традиционных торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей. Было отмечено, что за последние годы туркмено-индийское партнерство вышло на новый уровень, о чем свидетельствует совместная реализация проекта строительства транснациональной газопроводной магистрали Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия.

Посол Индии поблагодарил туркменского лидера поддержку работы индийской дипломатической миссии и сказал, что всегда будет с теплотой вспоминать годы работы в Туркменистане.

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