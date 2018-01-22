|22.01.18 08:59
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На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 18 сделок
На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 18 сделок на 3 миллиона 242 тысячи долларов США. Предприниматели из России, ОАЭ, Великобритании, Турции, Пакистана и Литвы приобрели масло хлопковое рафинированное, хлопчатобумажную пряжу и ткань суровую.
За манатные средства коммерсанты из России, Великобритании и Нидерландов закупили гусеничные экскаваторы, масло хлопковое рафинированное и пряжу хлопчатобумажную на общую сумму более 16 миллионов 494 тысячи манатов.
На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели нефтяной дорожный битум на сумму свыше 50 тысяч манатов.
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