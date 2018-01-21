В Меджлисе Туркменистана состоялась встреча с парламентской делегацией Республики Корея

В Меджлисе (парламенте) Туркменистана состоялась встреча с парламентской делегацией Республики Корея. Гости были ознакомлены с основными задачами высшего законодательного органа Туркменистана, его структурой и направлениями деятельности.

На встрече было отмечено, что в настоящее время в Туркменистане создана прочная законодательная база, а присоединение страны к основным конвенциям ООН способствует интеграции страны в международное правовое пространство. Разрабатываемые парламентом правовые акты нацелены на развитие демократического, правового и светского государства, придание динамики экономическому и социальному развитию Туркменистана, улучшение социально-бытовых условий жизни населения, обеспечение прав и свобод граждан.

В ходе встречи были также обсуждены приоритетные направления двустороннего межпарламентского сотрудничества, содействующего развитию туркмено-корейских межгосударственных отношений. В этой связи было подчеркнуто значение созданных при Меджлисе Туркменистана и Национальной Ассамблее Республики Корея групп туркмено-корейской дружбы, деятельность которых способствует расширению двусторонних контактов.

Перспективы сотрудничества стали главной темой обсуждения и в ходе состоявшейся встречи делегации парламентариев Республики Корея в МИД Туркменистана.

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