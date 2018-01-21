В столице Туркменистана обсудили феномен Великого Шелкового пути

В Ашхабаде состоялась конференция «Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути», в которой, приняли участие представители общественных объединений, СМИ, деятели культуры и студенческая молодежь.

На конференции было отмечено, что девиз 2018 года «Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути» отражает концепцию современного развития страны, базирующуюся на историческом опыте, культурных традициях, духовном наследии народа и общечеловеческих ценностях. Особое внимание на конференции было уделено вопросам популяризации феномена Великого Шелкового пути, как фактора сближения народов и культур.

В этой связи участники конференции отметили значение, принятой недавно государственной программы проведения в 2018-2021 годах научно-исследовательских работ на историко-культурных памятниках, расположенных на территории Туркменистана по маршруту Великого Шелкового пути.

© TURKMENISTAN.RU, 2018