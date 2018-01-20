В Туркменистане появится новый праздник – День туркменского ковра и работников текстильной промышленности

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на заседании правительства поддержал предложение об объединении Праздника туркменского ковра и Дня работников текстильной промышленности.

Как сообщил на заседании вице-премьер Мухамметмырат Айдогдыев, курирующий промышленный комплекс, в текущем году по случаю Праздника туркменского ковра и Дня работников текстильной промышленности намечено проведение специализированных международных выставок продукции ковровой и текстильной отраслей. В целях совершенствования деятельности отраслевых секторов вице-премьер озвучил предложение отмечать Праздник туркменского ковра и День работников текстильной промышленности как День туркменского ковра и работников текстильной промышленности.

Подчеркнув вклад работников текстильной и ковровой отраслей в развитие национальной экономики, президент Гурбангулы Бердымухамедов одобрил это предложение и высказался за целесообразность празднования в мае Дня туркменского ковра и работников текстильной промышленности.

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