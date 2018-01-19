Парламентская делегация Туркменистана приняла участие в конференции парламентского союза стран – членов ОИС

Парламентская делегация Туркменистана во главе с председателем Меджлиса (парламента) Акджой Нурбердыевой приняла участие в 13-й конференции Парламентского союза стран – членов Организации исламского сотрудничества, состоявшейся в Тегеране.

В работе конференции приняли участие 16 спикеров парламентов, 14 вице-спикеров и парламентские делегации из исламских государств. В ходе конференции были обсуждены вопросы развития сотрудничества между парламентами государств, входящих в ОИС. По итогам работы 13-й конференции Парламентского союза государств – членов ОИС было принято заявление.

В ходе визита туркменская делегации встретилась со спикером Меджлиса Ирана Али Лариджани, который выразил признательность туркменской стороне за принятие приглашения и направление в Тегеран делегации туркменского парламента. Стороны отметили положительную динамику туркмено-иранского сотрудничества и высказались за активизацию межпарламентских связей и дальнейшее наращивание партнерства между законодателями двух стран.

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