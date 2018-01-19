В Нью-Дели состоялись переговоры министров иностранных дел Туркменистана и Индии

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов в рамках краткосрочного визита в Индию встретился в Нью-Дели с министром иностранных дел Индии Сушмой Сварадж.

В ходе переговоров Р. Мередов рассказал о политике Туркменистана по практической реализации проекта строительства газопровода ТАПИ и привлечению финансовых ресурсов в проект со стороны инвесторов. Стороны обсудили необходимость проведения в короткие сроки очередной встречи министров в рамках руководящего комитета ТАПИ.

Также глава туркменского внешнеполитического ведомства отметил, что в связи с переходом реализации проекта ТАПИ к активной фазе индийской стороне необходимо рассмотреть вопрос о создании представительства «ТАПИ Проджект ЛТД» в Нью-Дели для оперативного решения возникающих вопросов.

В завершение встречи Р. Мередов передал главе МИД Индии пригласительное послание президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова для президента Индии Рама Натха Ковинда. В нем глава Туркменистана пригласил своего индийского коллегу принять участие 23 февраля нынешнего года в торжественных мероприятиях, связанных с началом строительства очередного этапа газопровода ТАПИ, закладкой линии электропередачи Туркменистан – Афганистан – Пакистан и открытием новой железной дороги по маршруту Серхетабат (Туркменистан) – Тургунди (Афганистан).

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