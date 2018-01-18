Национальная организация по штрих-кодам «GSI Туркменистан» получила международный сертификат качества ISO 9001:2015. Швейцарский организация по сертификации SGS, выдавшая, после мониторинга деятельности «GSI Туркменистан», этот сертификат, представляет Службу аккредитации Великобритании (UKAS) и является одним из мировых лидеров в этой сфере.

Стандарт ISO 9001:2015 свидетельствует о следовании ключевым принципам менеджмента качества: ориентации на потребителя, принятию эффективных управленческих решений, комплексному анализу деятельности, прозрачной конкуренции и стремлению к лидерству в своем производственном сегменте.

Как считают эксперты, следование стандартам ISO 9001:2015 сделает деятельность «GSI Туркменистан» более эффективной, повысит ее международный престиж и расширит возможности в сфере международного сотрудничества.

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