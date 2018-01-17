В МИД Туркменистана состоялись туркмено-палестинские переговоры

В МИД Туркменистана состоялась встреча с делегацией Государства Палестина во главе с заместителем министра иностранных дел Мазеном Шамия, прибывшим в Ашхабад с рабочим визитом.

Стороны обсудили нынешнее состояние двусторонних отношений и наметили направления их дальнейшего расширения. В числе приоритетных направлений партнерства были названы политико-дипломатическое взаимодействие и торгово-экономическая сфера. Особое внимание было уделено развитию контактов между бизнес-структурами двух стран.

В завершение встречи стороны подчеркнули важность продолжения установившегося диалога для дальнейшей диверсификации сотрудничества, отвечающего взаимным интересам.

© TURKMENISTAN.RU, 2018