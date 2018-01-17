Делегация Туркменистана посетила Пакистан с рабочим визитом

Делегация Туркменистана во главе с вице-премьером, главой МИД Рашидом Мередовым посетила Исламабад с двухдневным рабочим визитом. В ходе визита были проведены политические консультации между Туркменистаном и Исламской Республикой Пакистан на уровне министров иностранных дел.

В повестку дня консультаций были вынесены вопросы развития межгосударственных отношений и деятельность двусторонней межправительственной комиссии.

Стороны обменялись мнениями по международной и региональной проблематике, а также по вопросам усиления совместных действий по противодействию современным вызовам и угрозам.

Особое внимание было уделено реализации проекта строительства газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия и других важных совместных проектов, в частности, в сфере электроэнергетики, связи и транспортном секторе.

Говоря о стратегическом значении двусторонних отношений, стороны выразили заинтересованность в укреплении взаимодействия в рамках международных организаций.

По окончании консультаций состоялась церемония подписания соглашения между правительствами Туркменистана и Пакистана об отмене визовых требований для владельцев дипломатических паспортов.

В ходе визита делегация Туркменистана также провела встречи с президентом Пакистана Мамнуном Хуссейном, премьер-министром Пакистана Шахидом Хакканом Аббаси, заместителем председателя комиссии по планированию Сартаджем Азизом, а также с государственным министром нефти Джамом Камалом Ханом.

В ходе встреч стороны обсудили актуальные вопросы межгосударственного взаимодействия в политической и торгово-экономической сфере, подчеркнув обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии двустороннего диалога.

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