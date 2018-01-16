В Туркменистане создана рабочая комиссия по международным инфраструктурным проектам

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление о создании рабочей комиссии по координации работ в реализации международных проектов, утвердив положение о комиссии и ее состав.

Согласно документу, рабочая комиссия создается для повышения эффективности осуществления проектов строительства газопровода ТАПИ, транспортных коридоров и энергомостов по маршруту Туркменистан – Афганистан – Пакистан и координации соответствующих работ.

© TURKMENISTAN.RU, 2018