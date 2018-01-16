В новом году на междугородние маршруты Туркменистана выйдут новые автобусы

В 2018 году на междугородние маршруты Туркменистана выйдут новые комфортабельные автобусы южнокорейского и китайского производства.

Так, в распоряжение Ашхабадского пассажирско-автотранспортного производственного объединения поступили 15 автобусов «Yutong ZK 6129H» (КНР). Десять из них будут осуществлять междугородние перевозки пассажиров, в том числе по маршруту Ашхабад – Хазар – Ашхабад. Еще пять машин предназначены для оказания автотранспортных услуг приезжающим в страну туристам.

Кроме того, 7 автобусов «Hyundai Uniwerse Luxury» (Республика Корея) и 2 автобуса «Yutong ZK 6129H» переданы в регионы страны. В частности, в Балканском велаяте (области) помимо перевозки пассажиров на междугородних рейсах они будут использованы для перевозки туристов в национальной туристической зоне «Аваза» на туркменском побережье Каспия.

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