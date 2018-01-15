На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи заключено 22 сделки

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 22 сделки на 31 миллион 136 тысяч долларов США.

Предприниматели из России, ОАЭ, Швейцарии, Афганистана, Армении и Киргизии приобрели джинсовые изделия, пряжу хлопчатобумажную, хлопок-волокно, а также арматуру.

За манатные средства бизнесмены из России и Пакистана приобрели пряжу хлопчатобумажную на общую сумму более 10 миллионов 930 тысяч манатов.

На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили нефтяной дорожный битум и хлопок-волокно на общую сумму свыше 11 миллионов 29 тысяч манатов.

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