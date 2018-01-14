Состоялся III съезд Аграрной партии Туркменистана

В Ашхабаде состоялся внеочередной, III съезд Аграрной партии Туркменистана. В работе форума приняли участие свыше пятисот делегатов со всех регионов Туркменистана, а также представители общественных организаций, министерств, отраслевых ведомств и СМИ.

В ходе съезда были обсуждены первоочередные вопросы развития аграрного сектора туркменской экономики и социальной сферы села.

На съезде были рассмотрены организационные вопросы. Председателем Центрального совета Аграрной партии страны избран Б. Аннагурбанов, ранее работавший руководителем Марыйского велаятского (областного) комитета партии.

Аграрная партия Туркменистана была создана в сентябре 2014 года.

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