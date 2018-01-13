Туркменистан примет участие в «ЭКСПО-2020»

Туркменистан принял решение участвовать во Всемирной выставке «ЭКСПО-2020», которая состоится в период с 20 октября 2020 года по 10 апреля 2021 года в Дубае (ОАЭ).

Как сообщил на заседании правительства вице-премьер Оразмырат Гурбанназаров, курирующий торговлю и предпринимательство, на мировом смотре, который пройдет под лозунгом «Соединяя умы, создаем будущее», будет представлена национальная экспозиция Туркменистана.

По словам вице-премьера, в настоящее время туркменская сторона обсуждает технические вопросы с организационным комитетом ЭКСПО-2020.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов в этой связи отметил, что участие в ЭКСПО даст возможность Туркменистану продемонстрировать мировому сообществу свои достижения, а также будет способствовать продвижению туркменских технологий, научных разработок, товаров и услуг на внешний рынок.

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