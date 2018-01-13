Создан оргкомитет по проведению международного авторалли «Амуль-Хазар 2018» Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление о создании организационного комитета по проведению международного авторалли «Амуль-Хазар 2018», велопробега и легкоатлетического кросса. Документ предписывает Государственному комитету по спорту, совместно с соответствующими министерствами, ведомствами, администрациями областей и города Ашхабада, в месячный срок подготовить и утвердить регламент проведения вышеуказанных спортивных мероприятий. В постановлении отмечается, что эти спортивные мероприятия проводятся в целях популяризации Великого Шелкового пути, археологических и культурно-исторических памятников страны, физкультуры и спорта, а также активного внедрения в общество принципов здорового образа жизни, привлечения молодежи к занятиям спортом, дальнейшего приумножения международного спортивного авторитета страны. © TURKMENISTAN.RU, 2018

Журнал «Туркменистан» Актуально 29.12.2017 ГАЗОПРОВОД ТАПИ: ИЗ ИДЕИ В РЕАЛЬНОСТЬ Важным аспектом энергетической стратегии Туркменистана является расширение географии экспортных маршрутов поставок туркменских энергоносителей на мировые рынки, в том числе за счёт создания многовариантной транспортной инфраструктуры.



