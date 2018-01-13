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13.01.18 08:21

Создан оргкомитет по проведению международного авторалли «Амуль-Хазар 2018»

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление о создании организационного комитета по проведению международного авторалли «Амуль-Хазар 2018», велопробега и легкоатлетического кросса.

Документ предписывает Государственному комитету по спорту, совместно с соответствующими министерствами, ведомствами, администрациями областей и города Ашхабада, в месячный срок подготовить и утвердить регламент проведения вышеуказанных спортивных мероприятий.

В постановлении отмечается, что эти спортивные мероприятия проводятся в целях популяризации Великого Шелкового пути, археологических и культурно-исторических памятников страны, физкультуры и спорта, а также активного внедрения в общество принципов здорового образа жизни, привлечения молодежи к занятиям спортом, дальнейшего приумножения международного спортивного авторитета страны.

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